РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 фев. Мастер-класс по маскировке пройдет 22 февраля в парке «Наташинские пруды» Люберец, мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт Подмосковья».

«22 февраля в 14:00 на площади в Наташинском парке пройдет спортивно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, организованное РОО «РосМолСпорт МО» и Федерацией лазертага Подмосковья. В рамках мероприятия посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по маскировке, поисковом квесте и ознакомиться со стрелковым вооружением Федерации лазертага МО», – говорится в сообщении.

Для всех гостей праздника подготовлена яркая концертная программа с патриотическими песнями в исполнении певца, лауреата международных конкурсов – Олега Яковлева, певца и автора песен – Игоря Тарновского, заслуженного композитора Сибири, участницы музыкального шоу «Голос» – Сони Берия и певца и музыканта – Рубена Алмазова.

Регистрация на квест и мастер-класс начинается в 13:30 возле сцены у представителя РОО «РосМолСпорт МО».