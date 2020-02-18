РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Выездная межведомственная комиссия Подольска 20 февраля проведет заседание на базе промышленной площадки «ПХМЗ», сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с планом проведения выездной межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета, утвержденным главой городского округа Подольск, 20 февраля состоится заседание комиссии на промышленной площадке ОАО «ПХМЗ». На заседании будут рассмотрены вопросы погашения недоимки в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, контроля соблюдения обязанностей по уплате обязательных платежей, соблюдения норм трудового законодательства и другие», – говорится в сообщении.

Заседание комиссии состоится 20 февраля в 14:30 по адресу: улица Рощинская, дом №3.