РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 фев. Семнадцатилетняя девочка попала в больницу городского округа Жуковский после того, как неизвестный сбил ее в поселке Малаховка Люберец, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 14 февраля в 15:50 неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, сбил подростка около дома №9 на улице Южная в поселке Малаховка.

«Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавшей в результате ДТП девочке 17 лет с травмами и ушибами в больнице горокруга Жуковский была оказана помощь», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которых будут установлены причины случившегося.

Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, участник которого с места происшествия скрылся, просим вас сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.