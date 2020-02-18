РИАМО - 18 фев. Строительство ряда крупных спортивных объектов на территории столичного комплекса «Лужники» завершат в 2020 – 2021 годах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил ряд строящихся объектов – универсальный спортивный зал «Дружба», Ледовый дворец «Кристалл» и Теннисный клуб.

«Мы продолжаем развивать главный спортивный парк России – олимпийский комплекс «Лужники». В 2019 году здесь открыли Дворцы художественной гимнастики и водных видов спорта. На очереди еще ряд крупных объектов, среди которых – завершение реконструкции универсального спортивного зала «Дружба», строительство нового Ледового дворца «Кристалл» и Теннисного клуба», – сказал Собянин.

Спортзал «Дружба», построенный к Олимпиаде-80, начали реконструировать в 2018 году. Он станет многофункциональным залом для проведения спортивных мероприятий и концертов. Его вместимость составит свыше 3 тысяч человек. Работы планируется закончить в четвертом квартале 2020 года.

Ледовый дворец «Кристалл» для хоккеистов строится с 2017 года. Общая площадь здания составит 24,5 тысячи квадратных метров. Много­функцио­наль­ный спортивный комплекс будет состоять из двух независимых ледовых арен и фитнес-клуба. Комплекс рассчитан на 850 спортсменов и зрителей одновременно. Его завершат до конца текущего года.

Теннисный клуб площадью 36 тысяч «квадратов» будет включать 26 теннисных кортов. Строительство объекта планируют закончить в 2021 году. На его территории появятся универсальный спортзал, фитнес-центр с бассейном и банями, детский и оздоровительный центры, кафе.