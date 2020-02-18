РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 фев. Торговый центр «Выходной» в подмосковных Люберцах эвакуировали в рамках Единого дня противопожарных тренировок, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Павел Иванов.

Эвакуация началась около 11:00.

«Сегодня (18 февраля – ред.) в Подмосковье проходит Единый день противопожарных тренировок. В его рамках и эвакуировали торговый центр «Выходной», – сказал Иванов.

Он добавил, что в рамках тренировок эвакуируют торговые центры и образовательные учреждения.