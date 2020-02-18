РИАМО - 18 фев. Специалисты Роскачества провели исследование 23 марок говяжьей тушенки и выяснили, что по цвету, качеству и вкусу ни один исследованный бренд не соответствует ГОСТу, сообщает kp.ru.

Эксперты проверили качество мяса в консервах, процент соотношения начинки и бульона, а также вкусовые качества консервов. Стоимость продукции составила от 83-х до 306 рублей за банку. Консервы были произведены в различных областях России и Белоруссии.

«В исследованных консервах не выявили тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов. Плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и спорообразующих бактерий также не обнаружено. Все марки тушенки являются безопасными, однако по цвету, качеству и вкусу ни один исследованный бренд не соответствует ГОСТу», – говорится в материале.

Среди 23 исследованных марок лучшими образцами стали «Микоян» и «Честный продукт», получив более 4,6 балла. На втором месте – «Гродфуд» и «Совок» – по 4,5 балла. На третьем расположилась тушенка «Барс» – 4,4 балла.

В пяти образцах были найдены антибиотики, при этом в тушенке марки «Батькин резерв» специалисты нашли больше всего лекарственных препаратов. Соотношение воды и мяса 50% на 50% обнаружили в марках «Бурятмяспром», «Великолукский мясокомбинат», «Елинский», «Курганский стандарт», «ОВА», «Рузком» и «Только мясо здесь».

Также в шести банках тушенки бульон был коричневый. Это свидетельствует о том, что мясо заранее обескровили. В других образцах бульон имел зеленый оттенок. Кроме того, у проверяющих были замечания по количеству грубой соединительной ткани и обнаружение ДНК других животных в консервах.