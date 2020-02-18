РИАМО - 18 фев. Подмосковье выделяет значительные средства на благоустройство, поскольку в регионе сформировался большой запрос на комфортную и безопасную городскую среду, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства во вторник.

«Жилье и городская среда» - это национальный проект президента. И здесь мы выделяем большие, заметные средства, потому что очень большой запрос на то, чтобы в каждом городе было место, где можно гулять, отдыхать, проводить время безопасно и комфортно», - сказал Воробьев.

Ранее в ходе заседания министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что в 2020 году в Подмосковье планируют благоустроить 46 общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», также будет реализована областная программа по созданию комфортной среды. Всего в регионе благоустроят более 60 объектов.

Кроме того, в муниципалитетах благоустроят свыше 1,3 тысячи дворов, в рамках губернаторской программы установят 224 новых детских площадки. Также будет модернизировано наружное освещение. На данные цели предусмотрено 12,4 миллиарда рублей.

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