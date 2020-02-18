РИАМО - 18 фев. В текущем году в Подмосковье планируют благоустроить 46 общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», также будет реализована областная программа по созданию комфортной среды, всего будет благоустроено более 60 объектов, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе заседания регионального правительства во вторник.

«Мы должны благоустроить 46 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях. Благоустроить отдельные элементы в парках культуры и отдыха в 19 муниципальных образованиях. 1338 дворов (реализовать - ред.) по комплексному благоустройству в 60 муниципальных образованиях», - сказал Хайкин.

Он добавил, что в каждом муниципальном образовании в рамках губернаторской программы установят детские площадки, всего их появится 224. Кроме того, в регионе отремонтируют и установят 538 объектов наружного освещения в рамках проекта «Светлый город».

«Фактически национальные проекты коснутся каждого муниципалитета. На эти цели предусмотрено 12,4 миллиарда рублей», - отметил Хайкин.

В число запланированных к благоустройству общественных пространств входят девять набережных и зон отдыха, восемь скверов и площадей, 11 парков, а также центральные улицы городов и пешеходные зоны. В числе знаковых объектов - набережная реки Клязьмы в Орехово-Зуеве, Акуловский водоканал в Королеве, городской парк в Лосино-Петровском.

«Если говорить о сроках, то мы должны все реализовать в летний период, и к 1 октября большинство территорий должны быть открыты», - заключил Хайкин.