РИАМО - 18 фев. Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал свою госпитализацию в столичную клинику словами «ничего страшного», передает kp.ru.

Накануне Диброва экстренно госпитализировали с премьеры картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», которая шла в кинотеатре «Октябрь». По данными СМИ, журналист якобы перенес приступ эпилепсии и потерял сознание.

Прибывшие врачи скорой сумели его откачать и тут же увезли в больницу.

«Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко. Ну 60 лет! <…> Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок – с каждым может случиться», – сказал Дибров.

По словам телеведущего, с ним не случилось «ничего страшного». Кардиограмма и МРТ показали, что с ним все в порядке.

Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. С 2008 года является ведущим игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.