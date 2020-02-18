РИАМО - 18 фев. Московская область с апреля текущего года должна избавиться от недобросовестных управляющих компаний, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже с начала апреля мы должны избавиться от плохих управляющих компаний. Они у нас номинированы как «две звезды». То есть, их больше не будет на рынке. Важно не останавливаться на достигнутом, а дальше совершенствовать культуру и работу управляющих компаний», – сказал Воробьев в ходе заседания правительства Подмосковья во вторник.

Он добавил, что в начале марта будет запущено приложение, в котором жители смогут оставлять свои отзывы о работе управляющих компаний.

Ранее глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина сообщила, что с 2020 года Госжилинспекция будет сообщать собственникам помещений в многоквартирных домах о штрафах и предписаниях, выданных управляющим компаниям. При этом ведомство совместно с администрациями муниципалитетов будет проводить среди жителей разъяснительную работу и рекомендовать им сменить недобросовестные УК.

В Московской области составляют рейтинг управляющих компаний. При составлении рейтинга учитывается качество содержания домов, обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг, своевременность обработки обращений жителей.