РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Вечером 17 февраля в микрорайоне Подольские просторы столкнулись рейсовый автобус и маршрутка, водитель которой заезжал на остановку и не пропустил отъезжавший транспорт, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На остановке Ленинградская улица примерно в 20:20 столкнулись рейсовый автобус №406 и маршрутка №1231, которая не дала выехать автобусу с остановки», – сказал свидетель.

По словам представителя пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск, в ДТП виноват водитель маршрутного такси, пострадавших нет.