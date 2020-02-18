РИАМО - 18 фев. Почти 15 тысяч новых пользователей зарегистрировались в системе «Добродел» за минувшую неделю, таким образом общее количество пользователей системы достигло 1,7 миллиона человек, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Мы перешагнули отметку в 500 тысяч пользователей, которые установили мобильное приложение «Добродел», - отметил Рымар на заседании регионального правительства во вторник.

Он добавил, что на прошлой неделе жители Подмосковья чаще всего отправляли в «Добродел» обращения по тематикам содержания двора, дорог и уборки снега. В решении таких проблем наблюдается положительная динамика.

При этом Рымар отметил, что выросло количество нерешенных проблем по направлению, связанному с нарушением правил уборки и вывоза строительных отходов. Также зафиксировано увеличение жалоб на подачу ржавой воды и качество энергоснабжения.

Портал «Добродел» - это единая книга жалоб и предложений Московской области. Он помогает жителям Подмосковья решать конкретные проблемы без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций.

«Добродел» представляет 24 ведомства, 45 категорий и 665 подкатегорий тем по всем направлениям жизни Подмосковья, от записи в детский сад до получения государственных услуг в электронном виде.