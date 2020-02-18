РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 фев. Участницам проекта «Активное долголетие» в подмосковных Котельниках преподали азы каллиграфии на мастер-классе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мастер-класс прошел накануне.

«Для жительниц пенсионного возраста в Котельниках в рамках проекта «Активное долголетие» прошли мастер-классы по каллиграфии, развитию памяти и другим навыкам. Участницы проекта пришли на мероприятие не одни, а в компании внуков», – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие 16 жительниц с 13 внуками. Пока бабушки выполняли задания на мастер-классах, дети веселились на празднике с аниматорами.

«Весной планируется проведение еще одного такого же праздника», – заключается в сообщении.

Каллиграфия – одна из отраслей изобразительного искусства. Часто каллиграфию называют искусством красивого письма.