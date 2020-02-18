РИАМО - 18 фев. Депутат Госдумы Алексей Куринный разработал законопроект, согласно которому будет запрещено отключать в многоквартирных домах холодную, горячую воду и отопление должникам за коммунальные услуги, пишет во вторник газета «Известия».

В Госдуме рассмотрят поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которая запретит отключать услуги ЖКХ за неуплату. Нижняя палата предоставила положительное заключение на нововведение. Законопроект поддержали комитет по жилищной политике и ЖКХ, партии «Справедливая Россия» ЛДПР и КПРФ. Представители «Единой России» считают, что документ необходимо хорошо изучить.

«Сегодня из-за отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все это приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», – считает Куринный.

Кроме того, по словам парламентария, есть семьи, которые не имеют средств, чтобы оплатить газ, и им приходится жить в холоде.

Согласно статистике Федеральной службы судебных приставов России, в среднем размер долга за услуги ЖКХ, который нужно взыскать в принудительном порядке, составляет 21,7 тысячи рублей. Годом ранее эта сумма была 23,5 тысячи рублей, а в 2017 году — 24,6 тысячи рублей.

При этом число судебных исков в связи с долгами по ЖКХ в стране растет. Так, например, если в 2015 году возбудили 2,1 миллиона дел на 42,3 миллиарда рублей, то в 2019 году — 4,1 миллиона на 89 миллиардов рублей.

Депутат Госдумы, глава комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что предлагаемые поправки смогут ликвидировать пробелы в законодательстве.

Она считает, что суды придерживаются санитарных норм, когда выносят решения в таких ситуациях, и в основном поддерживают граждан. В Жилищном кодексе было бы правильно закрепить эти нормы.

Первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев сказал, что необходимо подробнее изучить это предложение, так как закон предусматривает субсидии для граждан, не способных платить по долгам. К примеру, в Москве субсидию могут получить граждане, которые тратят на оплату услуг больше 22% от среднего уровня доходов.