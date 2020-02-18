Подборка из 11 необычных мест для тех, кто не хочет в праздник сидеть дома: разговоры «по душам» с искусственным интеллектом, концерты, ретроматчи, новинки кино и возвращение знаменитых драм на большие экраны.

Посмотреть новый фильм Гая Ричи

Фильм «Джентльмены» Гая Ричи уже заработал хорошие отзывы кинокритиков и оценку 8.5 от пользователей «КиноПоиска». По сюжету некий Микки Пирсон пытается продать свой нелегальный бизнес влиятельному клану миллиардеров. Но некоторых конкурентов такое решение не устраивает. Аферы, перестрелки и плохие парни – то что нужно для 23 февраля. В ролях – Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Генри Голдинг и Хью Грант.

Когда: уже в кинотеатрах

Где: уточняйте в расписании кинотеатров

Стоимость: уточняйте в расписании кинотеатров

Сходить на концерт группы Любэ

Для тех, кто не любит изменять проверенной годами музыке, в Крокус Сити Холле 22 и 23 февраля группа Любэ отыграет концерты, посвященные юбилею Игоря Матвиенко. В рамках программы «Мы пойдем с конем…» коллектив исполнит свои самые популярные песни. На одной сцене с Любэ выступят Иванушки International, Корни, Фабрика, Виктория Дайнеко и другие.

Когда: 22 и 23 февраля

Где: Крокус Сити Холл, г. Красногорск, ул. Международная, 20

Стоимость: от 3100 рублей

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Посмотреть спектакль

Спектакль «Борис» по мотивам исторической драмы Александра Пушкина – первая работа режиссера Дмитрия Крымова в пространстве Музея Москвы. Для поклонников театра это возможность отметить праздник оригинально, ведь постановки Крымова это не скопированный сюжет, это – переосмысление классики через призму современности. В главных ролях Тимофей Трибунцев, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Виктория Исакова и Мириам Сехон.

Когда: 18-23 февраля, 19:00

Где: Музей Москвы, Зубовский бул., 2

Стоимость: от 2000 рублей

Посмотреть тренировку с косатками

Александр Малышев, «Москвариум»

В День защитника Отечества можно посетить уникальное мероприятие – в «Москвариуме» с 8 февраля по 9 марта проводят серию открытых тренировок с косатками. Во время обучения тренеры рассказывают зрителям интересные факты об этих млекопитающих и о специфике работы с «королевами океана», которые, в свою очередь, исполняют тренировочные элементы, специальные «выплывы» и прыжки.

Когда: 23 февраля в 13:00 и 17:00 (есть и другие даты)

Где: Москвариум, ВДНХ, пр-т Мира, 119с23.

Стоимость: от 1300 рублей

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Сходить на ретроматч «Динамо» – «Спартак»

«ВТБ Арена парк», ВКонтакте

Главное спортивное мероприятие 23 февраля – хоккейный матч «Динамо» – «Спартак», посвященный 1960-м годам. В рамках мероприятия болельщики смогут посетить выставку советских автомобилей и приобрести сувениры из специально выпущенной серии ретроатрибутики. Игроки выйдут на лед в форме, повторяющей дизайн прошлый лет. Перед началом матча торжественно поздравят заслуженного тренера Владимира Юрзинова, который 20 февраля отметит свой восьмидесятилетний юбилей.

Когда: 23 февраля, 17:30

Где: ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо», Ленинградский пр-т, 36

Стоимость: от 600 рублей

Поговорить с искусственным интеллектом

Если в этот праздник вы хотите попробовать что-то действительно новое – обратите внимание на интерактивный спектакль «Pillow Talk». Аудиовизуальный экспириенс турецкого режиссера Бегюм Эрджияс в Москву привез Федор Елютин. Во время спектакля вы проведете 50 минут в загадочном пространстве, наполненном звуками леса и ароматами дикой природы. Расположившись на одной из подушек, вы поговорите с искусственным интеллектом о своих фантазиях и страхах и, возможно, откроете в себе что-то новое.

Когда: 23 февраля (есть даты с 14 по 29 февраля), сеансы с 18:00 до 22:45

Где: ЦСИ Винзавод, Цех Белого, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 стр. 8

Стоимость: 2200 рублей

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Пересмотреть «Форрест Гамп»

Знаменитую американскую драму «Форрест Гамп» Роберта Земекиса снова покажут на больших экранах. Фильм был снят по одноименному роману Уинстона Грума. Главную роль исполнил Том Хэнкс. Премьера состоялась 23 июня 1994 года, однако тогда в кинопрокат России картина не попала. Фильм получил 38 наград по всему миру, включая 6 премий «Оскар».

Когда: уже в кинотеатрах

Где: уточняйте в расписании кинотеатров

Стоимость: уточняйте в расписании кинотеатров

Сходить на стендап-шоу

«Stand-Up Club #1» позиционирует себя как «первый настоящий стендап-клуб в России». Здесь почти каждый вечер свои шоу показывают четыре – пять комиков. В День защитника Отечества на сцену поднимутся Василий Медведев, Ярослава Тринадцатко, Дмитрий Гаврилов и Андрей Цеховский.

Когда: 23 февраля в 18:00

Где: Stand-Up Club #1, ул. Новый Арбат, 21

Стоимость: от 1000 рублей

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Пострелять из лука

pixabay.com, meineresterampe

Стрелковый клуб «Варяг» предлагает всем желающим попробовать пострелять из лука. Сеансы проходят под надзором опытных тренеров. Крытый тир специально оборудован для этого вида оружия. Размер помещения дает возможность стрельбы на дистанции от 3 до 45 метров. Также в клубе «Варяг» можно научиться метать ножи.

Когда: 23 февраля с 10:00 до 21:00

Где: Кутузовский пр-т, 36, корп. 4

Стоимость: от 250 рублей

Пройти квест

«Меч короля Артура» – игра для 3 – 7 игроков, в основе которой лежит легенда о короле Артуре и волшебном мече Экскалибуре. Квест длится час. За это время игрокам, превратившимся в рыцарей Круглого стола, предстоит разгадать тайны Мерлина и отыскать спрятанный в подземельях замка меч, чтобы спасти королевство от злой колдуньи.

Когда: 23 февраля сеансы с 10:00 до 20:30 (есть и другие даты)

Где: Триквестр, Старопетровский пр-д 1, стр. 2

Стоимость: от 4000 рублей

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Сходить на экскурсию в Парк Горького

Парк Горького 23 февраля устраивает экскурсионный марафон «Трофеи великих битв». Посетителям расскажут о военной истории парка, покажут кинохронику фронтовых лет и выставку Трофейного вооружения 1943 – 1948 годов.

Когда: 23 февраля в 11:00, 13:00 и 15:00

Где: Андреевский пешеходный мост на Пушкинской набережной

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.