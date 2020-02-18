РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В подмосковном Королеве отменили несколько скоростных электричек «Спутник» до Москвы и из Москвы, сообщается в расписании, размещенном на ж/д станции Болшево.

Часть электричек отменена на 18, 19, 20, 21 и 22 февраля.

«Уважаемые пассажиры! 18, 19, 20, 21 февраля отменена электричка на Москву в 7:03, из Москвы отменена электричка на 6:44», – говорится в расписании.

22 февраля отменены скоростные электрички в 15:21 и 18:00 на Москву, электричка в 15:16 проследует в 15:21. В этот же день отменена электричка на 20:12 из Москвы.

По словам диспетчера изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами.

Узнать актуальное расписание движения электропоездов можно на официальном сайте компании central-ppk.ru, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.