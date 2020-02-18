РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Полицейские Подольска задержали местного жителя по подозрению в повреждении иномарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 52-летней местной жительницы. Она рассказала, что во дворе одного из домов на проспекте Ленина неизвестный повредил ее автомобиль – иномарку. Общая сумма ущерба составила более 51 тысячи рублей.

«Сотрудниками 2 отдела полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению данного преступления 24-летнего безработного местного жителя. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.