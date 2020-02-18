РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Во вторник в музейно-выставочном комплексе Люберец будет представлено более 280 творческих работ преподавателей и студентов Гжельского государственного университета, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Приглашаем вас посетить выставку «Гжель – истоки творчества и мастерства». Среди экспонатов – произведения художественной керамики (фарфор, фаянс, шамот, глиняная пластика), живописи, графики, скульптуры, дизайнерского творчества. Выставка откроется в 15:00. Она будет работать до 5 апреля», – сказала председатель комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Светлана Носкова.

Экспозицию можно увидеть ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Звуковая, дом №3. Вход – билет в музей.