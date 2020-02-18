РИАМО - 18 фев. Крупные платежные системы и ряд банков прорабатывают возможность снятия денег с банковской карты при оплате заказа в российских кафе, отелях и аптеках, пишет во вторник газета «Известия».

«Платежные системы MasterСard и Visa, а также банки «Ак Барс» и «Зенит» прорабатывают возможность получения наличных при совершении покупки в кафе, отелях, аптеках и заправках. Эксперты считают, что данный шаг повысит финансовую доступность в стране», – говорится в материале.

Первым эксперимент по выдаче наличных вместе с оплатой заказа в кафе проведет «Ак Барс Банк» уже во втором квартале текущего года. Деньги суммой не более 5 тысяч рублей можно будет получить при оплате заказа. При этом с карты спишутся средства и за позиции в меню, и за выданные наличные.

Банк «Зенит» планирует запустить сервис «Наличные с покупкой» в ресторанах и кафе. В перспективе сервис сможет заменить устанавливаемые в заведениях банкоматы.

MasterCard активно работает над доступностью опции «Наличные с покупкой» в кафе, ресторанах и отелях, платежная система планирует расширить партнерскую сеть. Visa также прорабатывает возможность снятия денег при оплате покупок на АЗС и в аптеках.

Эксперты ЦБ считают, что расширение возможностей для снятия денег особенно актуально для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, так как именно там снятие наличных зачастую оказывается проблемой.