РИАМО - 18 фев. Министерству социального развития Подмосковья необходимо обратить внимание на своевременное информирование жителей региона о полагающихся льготах и программах, которые реализуются в области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник губернатор проводит заседание правительства региона.

«Обращаю внимание министерства социального развития на своевременное информирование всех наших жителей по объему льгот и программ, которые мы сегодня реализуем. Они (льготы - ред.) уже нашли отражение в нашем региональном бюджете», – сказал глава Подмосковья.

Воробьев также уточнил, что к этой работе должны быть привлечены федеральные, региональные и муниципальные депутаты.

Кроме того, губернатор попросил обратить внимание на предоставление государственных услуг таких ведомств как Минздрав, Минимущество и Минсоцразвития.