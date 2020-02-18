РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 фев. Во вторник в поселке Малаховка Люберец спасатели совместно с другими экстренными службами провели учения по ликвидации последствий тройного ДТП и спасению людей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Учения прошли на улице Карла Либкнехта в районе дома №2. В них приняли участие все экстренные городские службы. По легенде учений, столкнулись три автомобиля. Один перевернулся, второй врезался в дерево, а третий загорелся.

«Основные вопросы для отработки – это взаимодействие всех дежурных служб, оперативность принятия решений и прибытия на место ДТП или другого происшествия. Также в рамках учений проходит отработка навыков по тушению автомобилей, ликвидации последствий происшествия», – сказал начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Люберцы Владимир Пендюрин.

Он добавил, что также в ходе учений проводится отработка навыков руководящего состава по принятию ими решений о ходе ликвидации последствий происшествия.

«В процессе учений выявляются недостатки. Если есть нарушения, тренировку могут остановить и провести заново. Каждому сотруднику поставят оценку его действий», – заключил Пендюрин.