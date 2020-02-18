РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 фев. В нескольких деревнях и СНТ Домодедова 19 февраля ожидается нарушение электроснабжения в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

Свет отключат на два часа в промежутке времени с 10:00 до 15:00.

«В связи с проведением плановых работ по монтажу новой отпайки ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: деревня Ртищево, деревня Привалово, деревня Юрьевка», – говорится в сообщении.

Также отключение света ожидается в СНТ Прогрес-2, Радуга, Родник, Ромашка, Автоэкспорт, Надежда, Ясень, МосИнжБетон, Вельяминово, Содружество, Отдых, Нива, Расцвет, Ветеран, Рябинушка, Повадино, Ветеран-7.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.