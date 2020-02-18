РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В гипермаркете «Глобус» микрорайона Климовск Подольска 22 февраля пройдет благотворительная акция в помощь приюту для собак и кошек «Лохматая душа», в ходе нее все желающие могут купить и передать корм, игрушки и лекарства для животных, сообщается в группе «Лохматая душа» – центр помощи животным» в соцсети «ВКонтакте».

«22 февраля в гипермаркете «Глобус» у нас намечается благотворительная акция в помощь приюту «Лохматая душа». Все желающие могут принять участие и приобрести любые товары для животных. Все собранное передадут в фонд помощи», – говорится в сообщении.

В настоящее время в приюте содержат 1 600 собак и 200 кошек. Больше всего приют нуждается в корме, так как в холодное время года животные едят корма больше, чем в теплое. Также им нужны игрушки, лекарства и теплые вещи.