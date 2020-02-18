РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске временно закрыли каток из-за плюсовой температуры, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Каток сегодня, 18 февраля, не работает в связи с плюсовой температурой. «Кофейня в парке» ждет своих гостей с 11:00 до 20:00. Наши белки будут рады, если вы угостите их необжаренным фундуком или семечками», – говорится в сообщении.

Также в парке около фонтана работает пункт буккроссинга, куда можно принести ненужные книги и взять почитать то, что заинтересует.