РИАМО - 18 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник представил нового главу Ленинского городского округа Алексея Спасского.

«Главой Ленинского городского округа избран Алексей Петрович Спасский. Мы его хорошо знаем. Работал и в Домодедове и в городском округе Кашира. Очень рассчитываю, что с вашим приходом в бурно растущий Ленинский округ он получит много возможностей и по благоустройству и, самое главное, по решению тех проблем, которые там накопились», - сказал Воробьев.

Губернатор также обратил внимание, что в Ленинском округе необходимо продолжать решать проблемы в социальной сфере и в сфере транспортной инфраструктуры.

Алексея Спасского избрали главой Ленинского городского округа 14 февраля. Ранее Спасский занимал должность главы городского округа Кашира.

Предыдущий глава Ленинского округа Валерий Венцаль ушел в отставку в конце января.