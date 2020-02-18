РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Универсальная ярмарка с товарами предпринимателей из разных регионов России пройдет в микрорайоне Климовск Подольска с 24 февраля по 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Универсальная ярмарка для жителей и гостей Подольска пройдет на территории округа с 24 февраля по 1 марта. Так, в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 20 у Дома культуры «Машиностроитель» предприниматели из разных регионов России представят для реализации продукты питания, товары повседневного спроса, товары легкой промышленности, молочная продукция, разнообразные сувениры, поделки ручной работы, школьные принадлежности и многое другое. Организатор ярмарки – ООО «МосОблЯрмарка», – говорится в сообщении.

Выставки-ярмарки организуются в целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности приобретения их в шаговой доступности и обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.