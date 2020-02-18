РИАМО - 18 фев. Горячее питание, которое будут бесплатно получать подмосковные младшеклассники, должно быть качественным, в этой сфере необходим контроль со стороны родителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник.

«На прошлой неделе была большая работа по горячему питанию. Вы знаете, что с 1 сентября 2020 года дети с первого по четвертый классы будут питаться бесплатно во всех наших школах. Но что важно: не просто бесплатное питание, а качественное питание. Поэтому здесь необходим родительский контроль. Обращаю внимание глав муниципалитетов на то, что комбинаты питания - те, кто отвечает за весь этот процесс - должны очень внимательно и профессионально подойти», - сказал Воробьев.

Он отметил, что родители должны иметь возможность осуществлять контроль и видеть все нюансы этого процесса.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим здоровым питанием. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье это поручение выполнят уже в 2020 году - с 1 сентября все ученики с первого по четвертый классы будут получать бесплатное горячее питание. На данные цели необходимо около 4 миллиардов рублей бюджетных средств.