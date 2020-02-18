РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. В подмосковном Подольске 20 февраля пенсионеры и многодетные семьи смогут бесплатно посетить каток в Ледовом дворце «Витязь» по соцпрограмме «Добрый час», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Занятия в рамках социальной программы «Добрый час» пройдут в Ледовом дворце «Витязь» 20 февраля 09:45 до 10:45 на тренировочной арене», – говорится в сообщении.

По программе люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи могут бесплатно посещать каток, спортивный зал, теннисный корт. Для посещения «Доброго часа» при себе необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льгот.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(496)765-40-23, 8(496)765-40-18.