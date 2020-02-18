РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. Госадмтехнадзор Московской области на прошлой неделе устранил более 80 нарушений чистоты в Домодедове, выявленных по обращениям жителей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

С 10 по 16 февраля посредством муниципального Центра управления регионом (МЦУР) в Госадмтехнадзор поступило более 80 обращений по содержанию территорий городского округа Домодедово в чистоте и порядке. Наибольшее количество обращений было получено по категориям «Незаконное размещение информационных материалов (30% от общего количества обращений), «Нарушение правил уборки территории контейнерной площадки» (11%), «Неисправные фонари освещения на внутридворовой территории» (8%).

«Данные обращения отработаны в установленный срок управляющими компаниями и муниципальными учреждениями, занимающимися вопросами благоустройства. Там, где это было необходимо административно-техническими инспекторами территориального отдела №24 к нарушителям требований чистоты и порядка применялись меры административного воздействия. Все нарушения были устранены», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Тепловая карта» центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Муниципальные центры управления регионом успешно действуют в 64 муниципалитетах Подмосковья.

Информацию сотрудники центра получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий профильных ведомств, муниципалитетов.