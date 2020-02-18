РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске комиссия проверила ремонт третьего подъезда многоквартирного дома на улице Февральская, его приняли без замечаний, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Представители МКУ «Окружное хозяйство», МУЖРП-12, Госжилинспекции региона и старшая по подъезду проверили ремонт третьего подъезда дома №54/150 на улице Февральская, выполненного в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды» «Ремонт подъездов».

«По результатам проверки ремонт был принят без замечаний. Ремонт других подъездов выполнялся ранее», – говорится в сообщении.

МУЖРП-12 выполнило работы по покраске стен и потолков, замене входной двери, осветительных приборов, оконных блоков на энергосберегающие. Также по программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» в доме выполнили работы по замене электрооборудования с электропроводкой, ремонт фасада и в настоящее время завершается ремонт металлической скатной кровли.