РИАМО - 18 фев. Жители Москвы смогут выбрать формат мероприятий для проекта Urban.ON в рамках голосования на портале «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проект стартовал в «Доме на Брестской». Москвичи решат, в каком формате будут проходить ежемесячные встречи, на которых можно будет поговорить об истории, архитектуре и развитии столицы. Участникам нужно будет выбрать, какие мероприятия войдут в программу проекта в этом году», – говорится в сообщении.

«Активные граждане» могут выбрать встречу с блогером и экспертом по истории архитектуры столицы, встречу с автором блога об истории Москвы, лекцию экоблогера о жизни в мегаполисе и дискуссию с представителями интернет-сообществ, посвященных Москве.

Также на выбор предлагается презентация работ фотографа, снимающего Москву и встреча с автором блога о путешествиях. При этом жители могут предложить свой вариант ответа или передать право выбора специалистам.