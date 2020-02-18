РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В Люберецкую областную больницу поступило новое современное оборудование для ранней диагностики кожных заболеваний – видеодерматоскоп стоимостью почти 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Оборудование поступило по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Видеодерматоскоп оснащен системой автоматического картирования всего тела, что позволяет быстро, автоматически и с высокой точностью выявлять новообразования кожи, отслеживать изменения, проводить анализ и документировать прием пациентов», – сказал главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

Он отметил, что видеодерматоскопия будет проводиться врачом-онкологом в консультативно-диагностическом центре. Записаться на исследование можно в регистратуре центра или по номеру телефона: 8(495)503-60-33.