РИАМО - 18 фев. Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поддержал уголовное наказание для пранкера, который разыграл из себя больного коронавирусной инфекцией в метрополитене, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Хулиганы должны отвечать за свои поступки. Уверены, что суд защитит пассажиров от таких «шутников», и фигуранты получат уголовное наказание за такой пранк», – говорится в сообщении.

Ранее суд Москвы арестовал до 8 марта блогера Кароматулло Джаборова, который разыграл в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро приступ. Приятели блогера во время пранка начали кричать, сея панику среди пассажиров. «Шутники» сняли происходящее в вагоне на видео.

На опубликованный в Сети ролик обратили внимание полицейские, после чего организаторов розыгрыша задержали и возбудили дело. Позже обвинение переквалифицировали с части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) на вторую часть этой же статьи. Молодому человеку грозит до семи лет колонии.

В конце прошлого года из китайского города Ухань начал распространяться новый тип коронавируса, которому дали официальное название Covid-2019. На сегодняшний день по всему миру заражено свыше 73 тысяч человек. Порядка 1,8 тысячи скончались от болезни, 12,8 тысячи пациентов выздоровели.