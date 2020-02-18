РИАМО - 18 фев. В московском учебном центре «Профессионал» заработала служба сопровождения трудоустройства выпускников, ее сотрудники помогают составить резюме и подобрать соответствующие вакансии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выпускники центра смогут проконсультироваться по вопросам трудоустройства со специалистами центра, а также с карьерными консультантами флагманского центра занятости населения «Моя работа», – говорится в сообщении.

Карьерный консультант подскажет, как построить разговор по телефону с работодателем, кроме этого, он поможет подготовиться к собеседованию.

«Профессионал» – это многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального образования для граждан старше 18 лет. По направлению центра «Моя работа» здесь проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных горожан, предпенсионеров, а также неработающих женщин, с детьми дошкольного возраста.