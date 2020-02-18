РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска 19 февраля временно отключат воду из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 19 февраля запланированы работы капитального характера на инженерных сетях в рамках выполнения капремонта. На время их проведения в многоквартирном доме №22 по проспекту 50-лет Октября с 9:00 до 13:00 будет приостановлена подача холодной воды, а с 13:00 до 17:00 будет приостановлена подача горячей воды», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.