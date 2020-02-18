РИАМО - 18 фев. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) раздадут пассажирам столичного метрополитена 50 тысяч листовок с информацией о закрытии станции «Смоленская» Арбатско-Покровской ветки, говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Станция «Смоленская» на «синей» линии будет закрыта с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года для замены эскалаторов. Пассажиры смогут воспользоваться станицей «Смоленская» Филевской линии, а также станциями «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнической линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Арбатская» Филевской линии, «Киевская» Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

«С 17 февраля до 21 февраля включительно раздача информационных листовок будет проходить на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, с 22 февраля – у закрытого входа на станцию, а также около станции «Смоленская» Филевской линии», – говорится в сообщении.

Станция «Смоленская» Филевской линии готова к принятию дополнительных пассажиров. Для удобства прохода через вестибюль станции установили три дополнительных турникета, а продажа проездных будет осуществляться только на улице с помощью мобильных касс и билетных автоматов.

Для оповещения пассажиров подготовили более 3 тысяч плакатов, свыше 500 уже разместили на всех станциях метро. Более 2,5 тысяч стикеров расклеили в вагонах поездов.

На прилегающих к временно закрытой станции улицах установят 40 информационных щитов и плакатов с указанием альтернативных маршрутов.