РИАМО - 18 фев. Самоотверженность бойцов местной противовоздушной обороны (МПВО) в Москве позволила значительно уменьшить ущерб от вражеских бомбардировок в годы Великой Отечественной Войны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 1941 году штабы МПВО действовали в каждом районе. Каждому из них подчинялся батальон, сформированный из числа местной молодежи. Они организовывали в районах работу укрытий и бомбоубежищ, поддерживали режим светомаскировки, боролись с пожарами от зажигательных бомб, ликвидировали последствия вражеских авианалетов, а также оказывали первую помощь пострадавшим», - говорится в сообщении.

Штабы местной противовоздушной обороны также руководили добровольными отрядами из жителей Москвы. Такие отряды формировались в домах, различных учреждениях и на предприятиях. Команды самозащиты стали передовой полосой обороны жилых кварталов города от нацистских бомбардировок.

Еще одним резервом главного командования стали четыре ремонтно-восстановительных полка, которые сформировались из студентов и рабочих строительных и инженерных специальностей. Они ремонтировали и восстанавливали наиболее пострадавшие и наиболее важные объекты городской инфраструктуры.

Численность формирований МПВО в Москве достигла почти 700 тысяч человек. Документальные свидетельства подвигов местной противовоздушной обороны хранятся в Главархиве столицы.