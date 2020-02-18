РИАМО - 18 фев. Более 180 бесплатных мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, пройдут в столичных библиотеках и культурных центрах с 25 февраля по 1 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специальную праздничную программу, интересную как детям, так и взрослым, подготовили 82 читальни и 36 культурных центров.

«Посетители смогут принять участие в традиционных забавах, узнать об обычаях праздника, а также послушать и спеть обрядовые песни», – говорится в сообщении.

Все мероприятия бесплатные, в ряде случаях потребуется регистрация.

Одна из праздничных программ пройдет в библиотеке №180 на улице Профсоюзной 25 февраля. Гостям расскажут об истории и традициях праздника, о названии и особенностях каждого дня масленичной недели.

В культурном центре «Митино» 27 февраля посетителей ждут фольклорные студии, которые познакомят с традиционными забавами. В культурном центре «Ивановский» 29 февраля пройдет квест для детей. Им предстоит выполнить семь заданий, которые связаны с масленичными традициями.

В мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Гоголя» 29 февраля состоится встреча под названием «Литературно-музыкальная Масленица». В культурном центре «Лидер» 1 марта пройдет интерактивная программа «Масленичный разгуляй», а в КЦ «Доброволец» в Зеленограде состоится праздник «Широкая Масленица».

Фестиваль «Московская Масленица» проходит в столице с 2017 года. В прошлом году его посетили почти 5 миллионов человек.