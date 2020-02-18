РИАМО - 18 фев. ФАС зафиксировала нарушение порядка проведения электронного аукциона на выполнение работ по эксплуатации и техобслуживанию сетей наружного освещения в подмосковном Сергиево-Посадском округе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Медикал Сервис». Фирма пожаловалась на действия комиссии по осуществлению закупок администрации муниципалитета и учреждения «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района Московской области». Организаторы проводили торги на выполнение комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей наружного освещения (в том числе в парках) на территории Сергиево-Посадского округа в 2020 году.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО «Медикал Сервис» в допуске к участию в электронном аукционе», – уточняется в материале.

Выслушав доводы лиц и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало администрации округа и учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.