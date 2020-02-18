РИАМО - 18 фев. Сведения в отношении ООО «Барьер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий исполнения контракта в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные дошкольным учреждением «Детский сад №12 «Росток» в отношении ООО «Барьер» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре. В связи с нарушением ООО «Барьер» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. По итогам рассмотрения дела антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении ООО «Барьер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.