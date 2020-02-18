РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Врач-пульмонолог расскажет жителям Красногорска о том, как бросить курить, не используя никотиновые пластыри и не заедая вредную привычку, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1.

В Красногорской горбольнице №1 19 февраля пройдут занятия школы отказа от курения. Проведет их пульмонолог поликлиники КГБ №1 Ольга Костюкевич.

«На занятиях мы рассказываем, каким образом бросить курить, какими шагами пойти. Что нужно сделать, чтобы понять, нужна медикаментозная помощь или нет. Что нужно сделать, чтобы привычку курить не заменить привычкой «заесть». Как отличить физическую никотиновую зависимость от простой привычки. Объясним, почему нельзя обклеиваться никотиновыми пластырями, чтобы бросить курить. Предлагаем варианты поддержки», - сказала Костюкевич.

Варианты поддержки можно будет получить в поликлинике КГБ №1 на приеме у пульмонолога после сдачи всех анализов. Курение может привести к сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям, хронической обструктивной болезни легких.

«Главное, сделать первый шаг к тому, чтобы побороть вредную привычку», – отметила врач.

Занятия пройдут в конференц-зале поликлиники первой горбольницы по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4, второй этаж. Начало в 14:00.