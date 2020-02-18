РИАМО - 18 фев. Полицейские УМВД «Щелковское» задержали мужчину, подозреваемого в серии краж автомобилей популярных корейских и японских марок на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее судимый 33-летний житель Красноярского края находился в федеральном розыске за кражу.

«Злоумышленник вскрыл замок и запустил двигатель с помощью спецоборудования, после чего похитил автомобиль иностранного производства с неохраняемой стоянки на улице Гоголя в городе Лосино-Петровский», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Угонщика задержали на одной из АЗС в Ногинске, когда он заправлял похищенную машину. У мужчины обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для вскрытия охранной системы и запуска двигателя машин, а также регистрационные знаки похищенных ранее автомобилей.

Задержанный причастен к двум угонам во Фрязине и Лосино-Петровском. Общая сумма причиненного материального вреда составила около 1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.