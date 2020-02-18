РИАМО - 18 фев. Ночь на вторник стала самой теплой в Москве за текущую зиму, а также побила рекорд 1949 года, сообщается на сайте «Метеовести».

«Столбики термометров на базовой метеостанции не опускались ниже плюс 4,3 градуса. Уже в 06:00 температура воздуха составила плюс 4,5 градуса, а это значит, что пал рекорд 71-летней давности, когда 18 февраля 1949 года метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса», – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что во вторник Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. Из-за облаков неуверенно выглянет солнце, осадки маловероятны.

«Наступит настоящее апрельское тепло с температурным фоном на 11-12 градусов выше климатической нормы», – отметили специалисты.

В Москве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На юге Подмосковья местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в столице составит плюс 6-8 градусов, в Подмосковье – от плюс 3 до плюс 8 градусов.

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