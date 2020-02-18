РИАМО - 18 фев. Центр организации дорожного движения столичного правительства присоединился к проекту «Субботы московского школьника», первая экскурсия в ситуационный центр ЦОДД в рамках проекта состоится 29 февраля, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы центра.

«ЦОДД присоединился к общегородскому проекту департамента образования «Субботы московского школьника». Экскурсии будут проходить каждые две недели в ситуационном центре ЦОДД. Программа рассчитана на дошкольников и обучающихся 1-7 классов. Вместе с детьми экскурсию могут посетить родители», - сказал собеседник агентства.

Школьникам расскажут о том, как работает интеллектуальная транспортная система, почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами и следят за городским транспортом. Кроме того, участникам экскурсии напомнят основные правила поведения на улице и в транспорте.

«Наша цель - снизить уровень детского травматизма, прививая детям культуру поведения на дороге. Кроме того, школьники смогут узнать, какие специальности в сфере транспорта и организации дорожного движения востребованы в Москве и где им можно обучиться», - добавил собеседник агентства.

Участие в экскурсии бесплатное, но требуется регистрация на сайте.

Интеллектуальная транспортная система развивается в Москве с 2011 года. Она предназначена для управления пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети в столице, а также для повышения безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания.