РИАМО - 18 фев. Сотрудники полиции задержали четырех жителей столицы, подозреваемых в серии хищений компьютерной и бытовой техники из железнодорожных составов на территории Смоленской и Московской областей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее на станции в Смоленске на одном из контейнеров было обнаружено отсутствие запирающего устройства. Проверка подтвердила факт незаконного проникновения в контейнер и хищения из него 94 ноутбуков на сумму 2 миллиона рублей.

«По подозрению в совершении кражи задержаны четверо жителей Западного округа столицы. Злоумышленники заранее выбрали место, где поезд идет с минимальной скоростью, запрыгнули на платформу, вскрыли контейнер и сбросили на железнодорожное полотно коробки с техникой», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что при обысках в тайниках оперативники нашли часть похищенных ноутбуков. Кроме того, изъяты бытовые приборы, мобильные телефоны и другая техника, которая оказалась похищена при аналогичных обстоятельствах на территории Смоленской и Московской областей с 2017 года.

«Задержанные могут быть причастны к шести противоправным деяниям, ущерб от которых, по предварительной оценке, превышает 6 миллионов рублей», – отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Троих мужчин заключили под стражу, их сообщника поместили под подписку о невыезде.