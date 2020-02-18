РИАМО - 18 фев. Сборы налогов в столичный бюджет по упрощенной системе налогообложения (УСН) увеличились на 18% в 2019 году по сравнению с 2018 годом и достигли 112,8 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На поступления от УСН приходится 4,3%, или каждый двадцатый рубль налоговых доходов бюджета Москвы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, упрощенная система налогообложения стала популярна у индивидуальных предпринимателей благодаря простой отчетности и возможности выбрать налоговую ставку. За прошлый год число ИП выросло в Москве на 10,6%.

Поступления от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (ставка 6%), составили 86,9 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 19%. Налогоплательщики, выбравшие объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 15%), уплатили 25,9 миллиарда рублей налогов, что на 14% больше, чем годом ранее.