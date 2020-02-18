РИАМО - 18 фев. В результате возгорания в жилом доме на улице Хачатуряна в столичном районе Отрадное спасли трех человек, еще 10 эвакуировали, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел рано утром во вторник в 12-этажном доме на улице Хачатуряна, 2. Горела квартира на третьем этаже на площади 25 квадратных метров.

«Пожарно-спасательные подразделения из соседних квартир спасли двух человек, по автолестнице с окна четвертого этажа спасена женщина. В целях безопасности из подъезда вывели 10 человек», – говорится в сообщении.

В 06:10 пожар локализовали, а в 06:21 – полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.