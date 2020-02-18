РИАМО - 18 фев. Пробные ЕГЭ для родителей проводятся до 2 марта в центрах независимой диагностики Московского центра качества образования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве стартовала акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями». Она позволяет взрослым пройти всю процедуру Единого госэкзамена в одном из трех центров независимой диагностики.

«Они (родители - ред.) самостоятельно попробуют сдать ЕГЭ, чтобы понять - в нем нет ничего страшного и непосильного, познакомятся с правилами и процедурой Единого государственного экзамена», - сказал начальник управления Московского центра качества образования Богдан Легостаев.

В этом году акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями» посвящена Году памяти и славы, поэтому основным предметом стала история.

ЕГЭ будет предложен родителям в сокращенном формате - сдача экзамена рассчитана на 30 минут вместо 3-4 часов.

Для учащихся 11-х классов будут доступны тесты по всем школьным предметам. Они смогут принять участие в акции, пройдя регистрацию вместе с родителями.