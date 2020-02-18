РИАМО - 18 фев. В одном из зданий завода «Элеватормельмаш» в подмосковной Ивантеевке произошло возгорание на площади 250 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре внутри здании на территории завода АО «Элеватормельмаш» поступило от очевидца днем 17 февраля. Наблюдалось сильное задымление.

«Пожар удалось локализовать на площади 250 квадратных метров. В 17:22 возгорание было ликвидировано», – говорится в сообщении.

Эвакуация не проводилась, так как людей на момент пожара в здании не было. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.