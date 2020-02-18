РИАМО - 18 фев. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие осадки, воздух днем может прогреться до 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура днем в Москве от 2 до 4 градусов тепла, по области – до плюс 5», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

Аномальное тепло, нестабильное атмосферное давление и высокая влажность могут неблагоприятно сказаться на метеозависимых людях, поэтому им необходимо соблюдать рекомендации врачей.

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